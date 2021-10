Sulle pagine del Corriere della Sera,si legge l’allarme lanciato da Giuliano Del Ben, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, il medico ha spiegato: “Siamo a quota 38 ricoverati, di cui 18 in area medica, otto in Geriatria, due in terapia subintensiva e 10 in terapia intensiva, ma a preoccuparmi non è tanto il numero totale quanto i 21 ricoveri effettuati solo negli ultimi sette giorni, ovvero il triplo rispetto alla settimana precedente: è uno dei dati più alti degli ultimi mesi”.

De Ben ha spiegato che l’età media dei pazienti si è alzata, arrivando a 72,2 anni,ma la cosa che ha sottolineato e’ come la maggior parte delle persone ricoverate in terapia intensiva, addirittura “sette su dieci”, sia regolarmente vaccinata e in possesso del Green pass. La conferma del fatto che il vaccino non basta a proteggersi dal virus. E che vincolare la libertà degli italiani alla somministrazione rischia di avere effetti pericolosissimi: fa credere alle persone di essere al sicuro quando, in realtà, non lo sono.

Fonte:https://www.ilparagone.it/attualita/covid-7-vaccinati-su-10-ricoverati-in-terapia-intensiva-lallarme-dagli-ospedali/