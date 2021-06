La diffusione di preparati sintetici, sia stimolanti che depressori del Sistema Nervoso Centrale, cresce, soprattutto tra i più giovani, grazie alle potenzialità della ‘rete’.

“Il Covid è stato un acceleratore di dinamiche già in atto – ha detto il direttore centrale della Dcsa Antonino Maggiore, generale di Corpo d’armata della Guardia di Finanza -, con il maggiore utilizzo del web per il traffico e lo spaccio e una serie di camuffamenti, come quelli da rider per la vendita al dettaglio”. “I traffici online stanno prendendo sempre più piede, anche con messaggistica criptata che viene distrutta dopo qualche secondo – ha detto ancora Maggiore rispondendo a una domanda -. Captare queste comunicazioni se non si hanno elementi indiziari precedenti è molto difficile”

"La minaccia, nonostante un progressivo coinvolgimento delle organizzazioni criminali, attratte dalla costante espansione della domanda e dei conseguenti profitti, non è ancora ai livelli delle altre sostanze – prosegue l'analisi -. Ma è ipotizzabile che, già nei prossimi anni, il dispositivo di contrasto debba accrescere la propria capacità di intervento nel territorio virtuale e misurarsi con le sue insidiose modalità di implementazione della domanda. Cioè piazze di spaccio digitali, ordini telematici e transazioni via web che utilizzano, per recapitare lo stupefacente, il sempre più vorticoso sistema delle spedizioni postali tipiche dell'era dell'e-commerce"

