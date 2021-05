Anche il fumo da sigaretta elettronica danneggia la fertilità, femminile e maschile. Il liquido delle e-cig sembra infatti avere un effetto più marcato delle sigarette tradizionali sulla ricettività e vitalità dell’endometrio e le possibilità di impianto dell’embrione, mentre nell’uomo influisce sulla qualità dello sperma.

E’ quanto evidenzia Antonio La Marca, professore di ginecologia del’Università di Modena e Reggio Emilia e consulente della Clinica Eugin di Modena in uno studio pubblicato sulla rivista Human reproduction. “E’ importante sfatare la falsa credenza secondo cui le sigarette elettroniche hanno un impatto sulla salute inferiore rispetto alla classica sigaretta, almeno per quel che riguarda la riproduzione umana”, spiega La Marca. Nella ricerca sono state confrontate tre sostanze presenti nelle sigarette (benzopirene, cotinina e nicotina) e “l’effetto dei liquidi delle sigarette elettroniche sui marcatori molecolari dell’impianto nelle cellule dell’endometrio, cioè le cellule che costituiscono la mucosa uterina fondamentale per l’instaurarsi di una gravidanza”, continua. Si è visto che in entrambi i casi c’è una significativa riduzione dell’espressione dei geni marcatori di impianto.

Advertisements

“Il nostro studio mostra anche che i liquidi per sigarette elettroniche influenzano la ricettività e la vitalità dell’endometrio, riducendo l’espressione dei geni dei marcatori dell’impianto embrionario e causando la morte cellulare, con un effetto ancora più marcato rispetto a quello indotto dai metaboliti della nicotina”, aggiunge Sandro Sacchi, uno dei ricercatori. Ma le e-cig sono dannose anche per la fertilità maschile. Un recente studio, condotto su 2008 uomini con età media di 19 anni, ha dimostrato che i fumatori abituali di sigaretta elettronica hanno una concentrazione inferiore di sperma e di numero totale di spermatozoi rispetto ai fumatori abituali di sigarette tradizionali. Un risultato osservato con sigarette elettroniche che contenevano liquido anche senza nicotina. Il che suggerisce che l’effetto potrebbe dipendere dal liquido stesso. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram