(ANSA) – ROMA, 12 GEN – La creazione di una riserva globale

di vaccini contro l’Ebola per assicurare una risposta alle

epidemie è stata annunciata da quattro fra le principali

organizzazioni umanitarie e sanitarie internazionali – Unicef,

Oms, Ifr e Medici Senza Frontiere.

La riserva permetterà ai Paesi, con il sostegno delle

organizzazioni umanitarie, di contenere le future epidemie di

Ebola, garantendo tempestivamente i vaccini per

le popolazioni arischio durante le epidemie.Il vaccino iniettabile monodose per l’Ebola è prodotto daMerck, Sharp & Dohme (MSD) Corp. e sviluppato con il sostegnofinanziario del governo statunitense. L’Agenzia Europea per iMedicinali ha autorizzato il vaccino nel novembre 2019, e ilvaccino è ora prequalificato dall’OMS, e autorizzato dalla Foodand Drug Administration statunitense e da otto paesi africani.Prima di ottenere la licenza, il vaccino è stato somministrato apiù di 350.000 persone in Guinea e nei focolai di Ebola del2018-2020 nella Repubblica Democratica del Congo in base a unprotocollo per “uso compassionevole”.“La pandemia da COVID-19 ci ricorda l’incredibile potere deivaccini di salvare vite umane da virus mortali”, ha dichiaratoTedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Ivaccini contro l’Ebola hanno reso prevenibile una delle malattiepiù temute sulla terra. Questa nuova riserva è un eccellenteesempio di solidarietà, scienza e cooperazione tra leorganizzazioni internazionali e il settore privato per salvarevite umane”.L’Unicef gestisce la scorta per conto dell’ICG che, come perle scorte di vaccini contro il colera, la meningite e la febbregialla, sarà l’organo decisionale per la sua assegnazione e ilsuo rilascio. Le scorte sono stoccate in Svizzera e pronte peressere spedite nei Paesi per interventi di emergenza. Ladecisione di assegnazione del vaccino sarà presa entro 48 oredal ricevimento di una richiesta da parte di un Paese; i vaccinisaranno messi a disposizione dal produttore insieme a unimballaggio che mantiene una catena ultrafredda per laspedizione nei Paesi entro 48 ore dalla decisione. L’obiettivodel tempo di consegna complessivo dal magazzino ai paesi è disette giorni.“Siamo orgogliosi di far parte di questo sforzo senzaprecedenti per contribuire a mettere rapidamente sotto controlloi potenziali focolai di Ebola”, ha dichiarato Henrietta Fore,direttore generale dell’Unicef. “Sappiamo che quando si trattadi epidemie, la preparazione è fondamentale. Questa riserva divaccino contro l’Ebola è un risultato notevole, che cipermetterà di consegnare i vaccini a chi ne ha bisogno il piùrapidamente possibile”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

