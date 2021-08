Ema e Ecdc raccomandano, in una nota, la vaccinazione completa per tutti i cittadini per cui è stata approvata, ma finchè non sarà immunizzato un numero maggiore di persone, e con il virus che ancora circola, “tutti dovrebbero aderire alle norme nazionali e continuare con le misure di protezione come le mascherine e il distanziamento, compreso chi ha completato il ciclo vaccinale”. Per Mike Catchpole, chief scientist dell’Ecdc “il rischio non è alle spalle. Stiamo vedendo un aumento del numero di casi in Ue, e il vaccino rimane l’opzione migliore possibile per evitare un aumento dei casi gravi e dei morti”.

Fonte Ansa.it