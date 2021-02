La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso oggi l’autorizzazione all’uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab (LY-CoV555) 700 mg ed etesevimab (LY-CoV016) 1400 mg insieme. Lo ha annunciato oggi Eli Lilly.

Questa terapia è autorizzata per il trattamento del COVID-19 da lieve a moderato in pazienti di età pari o superiore a 12 anni che sono ad alto rischio di progredire verso COVID-19 grave o ospedalizzazione.

Bamlanivimab ed etesevimab devono essere somministrati insieme con una singola infusione endovenosa il prima possibile dopo un test positivo ed entro 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Fonte Ansa.it

