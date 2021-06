Secondo quanto si apprende, l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) “potrebbe non essere in grado di avere sufficienti dati per un’indicazione precisa” agli Stati che nei prossimi mesi chiederanno un’approvazione per la vaccinazione eterologa (con un richiamo diverso dalla prima dose del vaccino anti Covid).

In ogni caso l’EMA “guarderà a tutti i dati disponibili dagli studi in corso”. Non si attendono invece richieste di autorizzazione in questo senso da parte delle aziende.

Fonte Ansa.it