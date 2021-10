(ANSA) – ROMA, 25 OTT – ‘La difficile aderenza terapeutica

nell’emicrania’: questo il titolo del terzo Forum organizzato

alla Sapienza Università di Roma, per cercare di comporre il

puzzle attorno a questa malattia che colpisce oltre 9 milioni di

persone in Italia, con un forte impatto sulla vita personale,

lavorativa, sociale ed economica.

MARTEDI’ 26 ottobre alle 15,00, nell’Aula multimediale del

Palazzo del Rettorato, partecipano a questa terza tappa del

percorso, dedicato a chi soffre di questa malattia e alla

discussione sulle nuove frontiere delle cure, Paolo Martelletti

(Sapienza università di Roma), Paola Calabresi (Università

cattolica del Sacro cuore di Roma); Marina De Tommaso

(Università Aldo Moro, Bari) Gianluca Coppola (Sapienza

Università di Roma); Filippo Brighina (Università degli Studi di

Palermo). Coordina il dibattito Paolo Russo de ‘La Stampa’.

Evento anche in streaming:

https://uniroma1.zoom.us/j/86149713679 .

“Questo terzo Forum – spiega Martelletti – si propone come

obiettivo quello di focalizzare l’informazione sul fatto che con

farmaci ampiamente sperimentati, come la tossina botulinica o

con i farmaci monoclonali l’abbandono è nettamente minore, in

quanto si tratta di terapie non giornaliere e non per via orale.

Questo aiuterà i pazienti a mantenere correttamente le loro cure

per un completo controllo della malattia emicranica”.

L’emicrania è una patologia che evolve spontaneamente

nell’arco della vita in cronicità, dicono infatti gli esperti.

Le crisi, dapprima sporadiche e lievi si trasformano negli anni

in severe, lunghe più di una giornata e resistenti ai farmaci

analgesici che il paziente assume spontaneamente per il

trattamento degli attacchi dolorosi. E su quando il paziente con

emicrania deve iniziare una terapia di profilassi, utile a

ridurre le crisi di numero ed intensità “c’è scarsa

informazione”. Da qui il terzo Forum sull’emicrania.

L’appuntamento fa seguito al secondo Forum del 28 settembre

scorso su ‘Trattamento acuto dell’emicrania: dove andiamo’, in

cui è stato dato l’annuncio di una nuova app gestita dai medici

con la quale i pazienti possono conoscere il centro più vicino

per ricevere i monoclonali.

Il primo Forum si è tenuto invece il 7 settembre scorso su ‘Prevenzione Emicrania: Dove Siamo’, dove è stato fatto il punto

sull’uso degli anticorpi monoclonali evidenziando che su 210

centri riconosciuti dalle Regioni per l’uso e la cura

dell’emicrania con questi anticorpi solo 70 sono effettivamente

operativi con grandi differenze territoriali. (ANSA).



Fonte Ansa.it