(ANSA) – ROMA, 30 GIU – L’Italia, seconda solo agli Stati

Uniti, è nella top ten di Paesi e istituzioni più coinvolte in

studi importanti sull’emicrania nel decennio 2010-2019 e tra i

ricercatori nell’elenco dei primi dieci a livello mondiale vi è

anche un italiano. Il professor Paolo Martelletti, decimo

nell’elenco degli studiosi a livello globale, con pubblicazioni

che hanno prodotto numerose citazioni su giornali scientifici. A

sancirlo è una ricerca, nello specifico una revisione, guidata

dalla Lanzhou University, in Cina, pubblicata su Annals of

Palliative Medicine, che ha analizzato un totale di 6.357

pubblicazioni (inclusi 5.203 articoli e 1.154 recensioni). Gli

Usa con 2.151 studi inclusi, e nello specifico l’Albert Einstein

College of Medicine con 220, hanno contribuito con il maggior

numero di pubblicazioni, seguiti dall’Italia, con 942.

Martelletti, unico italiano nella top ten degli studiosi, è

direttore del Centro regionale per le cefalee dell’ospedale

sant’Andrea di Roma, legato a La Sapienza Università di Roma,

che a propria volta risulta al decimo posto nella classifica

degli Atenei. “Questi dati -spiega Martelletti – testimoniano

che in Italia si fa ricerca di altissimo livello. La scuola

italiana è seconda per produzione scientifica dopo gli Usa. Vi è

nel nostro Paese una grande cultura sullo studio delle cefalee

che porta questi risultati”. C’è poi un altro traguardo per la

ricerca italiana iN questo ambito: il Journal of Citation

Reports pone una rivista fondata in Italia oltre 20 anni,

Journal of Headache And Pain, fondata e diretta proprio dal

professor Martelletti, al vertice mondiale di tutte le riviste

che si occupano di mal di testa, con un impact factor di 7.277.

(ANSA).



Fonte Ansa.it