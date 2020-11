(EMBARGO ORE 16 DI OGGI) (ANSA) – ROMA, 25 NOV – Più attacchi di emicrania se la

campanella di scuola suona presto: infatti, gli adolescenti con

emicrania che iniziano le lezioni prima delle 8:30 convivono con

il mal di testa 7,7 giorni al mese in media, tre in più ogni

mese rispetto a chi inizia più tardi le lezioni.

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Headache: The



