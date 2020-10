(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Raggi di luce verde contro

l’emicrania: l’esposizione a questo tipo di luce, infatti,

riduce intensita’ durata e frequenza degli attacchi di

emicrania, migliorando la qualita’ di vita dei pazienti. Lo

rivela uno

studio pilota su 29 pazienti con emicrania episodica o cronica,

svolto presso University of Arizona Health Sciences

Comprehensive Pain and Addiction Center e pubblicato sulla

rivista Cephalalgia. L’emicrania episodica e’ caratterizzata

da

un numero di attacchi mensili fino a un massimo di 14 e quella

cronica dai 15 attacchi in su al mese. I pazienti coinvolti

erano gia’ reduci da parecchi fallimenti terapeutici e sono

stati

sottoposti prima a 1-2 ore al giorno di luce bianca per 10

settimane, poi dopo uno stop di 15 giorni, a 1-2 ore al di’ di

luce verde sempre per 10 settimane. Per tutto il periodo i

pazienti hanno compilato un diario di valutazione

dell’emicrania. È emerso che l’esposizione a luce verde ha

ridotto del 60% il dolore, da 8 a 3,2 su una scala del dolore da

0 to 10. In piu’ , la maggioranza dei pazienti – 86% di quelli

con

emicrania episodica e il 63% dei pazienti cronici – ha riferito

un dimezzamento almeno (- 50%) dei giorni con attacchi di

emicrania per mese.Anche la qualita’ di vita dei pazienti e’

migliorata, sia sul fronte lavorativo e dell’attivita’ fisica,

sia nella qualita’ del sonno. “Nonostante i molti recenti

avanzamenti, il trattamento dell’emicrania resta una sfida” –

sottolinea uno degli autori, Amol Patwardhan. “L’uso di una

terapia non farmacologica quale la luce verde puo’ essere di

profondo aiuto per quei pazienti che preferiscono non prendere

farmaci o che non rispondono ad essi – continua. La bellezza di

questo approccio e’ che e’ risultato del tutto privo di

effetti

avversi, migliorando anche altri aspetti della qualita’ di vita

come il sonno”, conclude. (ANSA).



Fonte Ansa.it

