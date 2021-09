(ANSA) – ROMA, 10 SET – Sono 210 i centri riconosciuti dalle

Regioni per l’uso e la cura dell’emicrania con anticorpi

monoclonali ma di questi solo 70 sono effettivamente operativi.

“Se riuscissimo a erogare meglio i farmaci e far sì che i centri

riconosciuti riuscissero ad operare faremmo un passo avanti per

i pazienti”.

L’occasione per fare il punto sul controllo sanitario di

questa malattia che colpisce oltre 9 milioni di persone in

Italia, con un forte impatto sulla vita personale, lavorativa,

sociale ed economica, è stato il Forum ‘Prevenzione Emicrania:

Dove Siamo’, organizzato a Roma, da Paolo Martelletti,

professore di Medicina Interna de La Sapienza (la registrazione

sul sito della Fondazione italiana studio cefalee).

A discuterne alcuni tra i maggiori esperti italiani di questa

patologia, Maria Adele Giamberardino (Università Gabriele

d’Annunzio Chieti-Pescara), Francesco Pierelli (Sapienza

Università di Roma), Simona Sacco Università de L’Aquila),

Matilde Leonardi (Istituto neurologico nazionale Carlo Besta di

Milano), Cristiano Maria De Marco (Ospedale Universitario

Sant’Andrea, Roma).

Esperti che non hanno dubbi su questa classe di farmaci che

hanno rivoluzionato, per chi è idoneo alla cura, la storia della

malattia: non più tante pillole al giorno ma un’iniezione

sottocutanea ogni 28 giorni, e un effetto ‘elicottero’, cioè un

miglioramento pressoché immediato, che si osserva in quasi il

90% di chi è in terapia. Purtroppo in Italia gli anticorpi

monoclonali contro l’emicrania non sono accessibili in modo

uniforme a tutti e questo porta a una “ingiusta” migrazione dei

pazienti – è stato sottolineato durante il Forum – per avere

accesso alle cure innovative. Altro punto importante sono i

medici di base dove è necessario, proprio in funzione di queste

cure innovative “creare una cultura sulla patologia”.

“L’anticorpo monoclonale – spiega Martelletti – va a ridurre

di numero, la frequenza e l’intensità degli attacchi. Alcuni

hanno definito questa classe farmacologica miracolistica. È

creata su un meccanismo specifico nuovo. Fino ad ora l’emicrania

si era avvantaggiata di farmaci trasferiti, non specifici per

questa patologia. Ma l’Aifa, nell’autorizzare queste molecole,

ha dato piattaforme specifiche da rispettare. Le Regioni, che

sono la mano operativa, hanno riconosciuto sul piano nazionale

210 centri che hanno la capacità operativa di curare i pazienti

prescrivendo questi farmaci. Di questi 210 centri, ne sono

operativi 70”. Da qui l’appello degli esperti a migliorare

l’approccio delle Regioni in funzione dell’operatività dei

centri erogatori.

E si guarda già al futuro per aprire questi farmaci anche a

beneficio degli under 18.

Il prossimo appuntamento è per il 28 settembre con il Forum

dal titolo: ‘Trattamento acuto dell’emicrania: dove andiamo’,

che si terrà alle 15.00 nell’Aula Multimediale del Palazzo del

Rettorato della Università Sapienza. Sarà possibile seguire in

presenza (numeri contingentati di presenze e assolvimento delle

norme anti-Covid) o in streaming. (ANSA).



