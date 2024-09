Palermo, 26 settembre 2024 – In occasione del XXXI Congresso Nazionale di SIGENP – Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica, aperto oggi a Palermo, PIAM Farmaceutici presenta DEKAs® Aqua-E, vitamina E in formula idrosolubile ad alto grado di assorbimento per la gestione dietetica della epatopatia colestatica.

Sono numerose, infatti, le patologie associate a malassorbimento – tra cui l’epatopatia colestatica – che possono causare vari gradi di deficit neurologici dovuti a carenza di vitamina E. Per i pazienti che presentano una sindrome da malassorbimento è dunque disponibile questo alimento a fini medici speciali, una fonte biodisponibile di vitamina E in grado di aumentarne l’assimilazione.

Una delle proprietà che contraddistingue questo prodotto è l’utilizzo della tecnologia TPGS (D-alpha-Tocoferolo- PolietilenGlicole-1000 Succinato). Il TPGS è una fonte ad alto grado di assorbimento di vitamina E che, grazie alle sue caratteristiche di molecola non ionica e surfattante, permette la formazione di particelle simili a micelle, solubili in ambiente acquoso. Oltre a ciò, a questa tecnologia viene riconosciuta la capacità di solubilizzare e migliorare l’assorbimento di altre vitamine liposolubili quando somministrate contemporaneamente.

In pazienti con sindrome da malassorbimento o con colestasi cronica, formulazioni con tecnologia TPGS hanno permesso di aumentare significativamente l’assorbimento della Vitamina E, un miglioramento sostanziale rispetto ad altre tipologie di formulazione, per esempio in olio o a base acquosa. A conferma del migliorato assorbimento, normalizzazioni dei livelli di vitamina E sono state osservate in pazienti pediatrici con colestasi cronica che non rispondevano al trattamento con altre forme di vitamina, grazie alla tecnologia TPGS. Inoltre, la terapia con questa tecnologia ha mostrato di contribuire significativamente al miglioramento, prima e dopo il trattamento, di alcuni parametri neurologici in pazienti pediatrici con colestasi cronica.

DEKAs® Aqua-E, vitamina E idrosolubile ad alto grado di assorbimento che fa parte della linea nutrizionale specialistica Medifood di PIAM Farmaceutici, deve essere usata sotto controllo medico, su prescrizione medica, in bambini oltre i tre anni di età e nell’adulto affetti da epatopatia colestatica.

L’epatopatia colestatica è una patologia caratterizzata da una riduzione o da un totale arresto del flusso della bile (colestasi) dal fegato al duodeno, il primo tratto dell’intestino tenue. La bile è un fluido giallo-verde che viene prodotto dalle cellule epatiche (epatociti) e che partecipa alla digestione e all’assorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili: pertanto, un suo mancato afflusso all’intestino determina il malassorbimento di queste importanti sostanze nutritive.

Gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da patologie che determinano l’impossibilità o la forte difficoltà a nutrirsi utilizzando i comuni alimenti per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo. Sono quindi dedicati alle particolari esigenze nutrizionali di bambini e adulti con malattie in ambito metabolico e a carico dell’apparato digerente.