(ANSA) – NAPOLI, 09 OTT – La curva dei contagi cresce e

l’esame di abilitazione alla professione di avvocato previsto

per il prossimo dicembre è a rischio: a sostenerlo, in una

lettera inviata al ministro della Giustizia è la presidente di

UpAvv Claudia Majolo: “Egregio sig.Ministro, le scrivo oggi

facendomi portavoce di tutti i praticanti avvocato italiani.

Come ben tutti sappiamo, siamo ancora in piena emergenza

sanitaria da Covid 19. Nonostante tutti gli sforzi profusi,

purtroppo, la curva dei contagi è tornata a salire

inesorabilmente e il Governo è pronto a varare un nuovo DPCM per

cercare di tenere sotto controllo questa situazione. La nostra

preoccupazione, come può immaginare, è riferita all’esame di

abilitazione del prossimo dicembre. Allo stato attuale riteniamo

non sussistano le condizioni base per affrontare un esame di

questo tipo che, spalmato in tre giorni e con un numero

elevatissimo di candidati, rischia seriamente di diventare un

focolaio epidemiologico devastante”.

“Immaginiamo – scrive ancora Majolo – lo scenario delle tre

corti d’appello più grandi in cui non si registrano mai meno di

4000 candidati: laddove si trovasse anche un unico positivo, la

situazione non potrebbe che degenerare. Come potremmo, infatti,

metterci in isolamento fiduciario o, peggio ancora, in

quarantena, aspettando i risultati dei test? Molti candidati,

inoltre, provengono dall’estero e da altre regioni d’italia:

quali saranno le misure adottate per evitare, quanto più

possibile, un contagio incontrollato? Senza contare, inoltre,

tutte le persone che sono già affette da disabilità, patologie

varie e malattie autoimmuni”.

“Onorevole, – conclude la presidente di UpAvv – le stiamo

chiedendo solo chiarezza: nel caso in cui l’esame non fosse

possibile da sostenere a dicembre, dovremmo saperlo adesso,

prima ancora di pagare la tassa di iscrizione e di procedere

all’acquisto dei codici, spese necessarie ma rese ancora più

gravose a causa di una terribile condizione economica che ha

tagliato le gambe a molti aspiranti avvocato. Le chiediamo di

intervenire prontamente e dirispondere alle istanze di chi, con

il cuore in mano, sta mettendo il proprio futuro professionale

nelle sue mani”. (ANSA).



