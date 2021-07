(ANSA) – ROMA, 23 LUG – I numeri che evidenziano l’aumento

dell’utilizzo di psicofarmaci in età pediatrica nell’anno della

pandemia “non stupiscono, evidenziano un aumento atteso e

persino più basso rispetto all’aumento dei disturbi che vediamo.

La pandemia ha rallentato l’accesso ai servizi di salute mentale

e ha rappresentato un sovraccarico di stress per i giovanissimi.

Quelli più vulnerabili ne hanno patito di più l’impatto. E’ un

problema che va tenuto d’occhio”. Lo spiega all’ANSA Antonella

Costantino, presidente della Società Italiana di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia),

commentando i dati emersi dal Rapporto Osmed 2020 sull’Utilizzo

dei Farmaci in Italia, elaborato dall’Agenzia italiana del

Farmaco (Aifa).

“In Italia abbiamo un consumo di psicofarmaci in genere molto

più basso rispetto ad altri paesi come Stati Uniti, questo

significa che si tende a usarli in generale poco. Il dato del

consumo di psicofarmaci tra bambini e adolescenti è stato fermo

per tanti anni ed ha iniziato a segnare un aumento da qualche

anno a questa parte, di pari passo all’aumento di ricoveri e

richiesta di accesso a servizi di salute mentale per disturbi

psichiatrici”, spiega Costantino, che dirige l’Unità Operativa

di Neuropsichiatria per l’Infanzia-Adolescenza del Policlinico

di Milano.

Le prescrizioni di psicofarmaci in età pediatrica nel 2020,

precisa, “sono un indicatore che conferma come sui minori, pur

meno colpiti in modo diretto dalla malattia, il Covid ha pesato

dal punto di vista psicologico: con l’isolamento, il ritardo di

diagnosi di disturbi, la mancanza di interventi terapeutici già

carenti prima della pandemia, la carenza di rete sociale, la

mancanza di connessione con mezzi tecnologici o, al contrario un

aumento della dipendenza da questi. È la conferma che i problemi

ci sono e vanno affrontati”. (ANSA).



