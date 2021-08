(ANSA) – CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 24 AGO – L’oro

olimpico di Valentina Rodini e Federica Cesarini brillerà al

Premio Fair play Menarini la sera dell’1 settembre a Castiglion

Fiorentino (Arezzo) dove le due campionesse olimpiche di

canottaggio a Tokyo ritireranno lo speciale “L’Italia nel

cuore”. Il premio approda alla XXV edizione.

“I cinque cerchi olimpici faranno da sfondo al Premio Fair Play

Menarini in un anno davvero spettacolare per lo sport italiano –

ha detto Ennio Troiano, direttore risorse umane global di

Menarini – Il Gruppo Menarini è onorato di poter celebrare i

grandi risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti azzurri

alle Olimpiadi di Tokyo attraverso il premio a Valentina Rodini

e Federica Cesarini, medaglie d’oro nel doppio pesi leggeri di

canottaggio, e simbolo di un’Italia sportiva che si tinge sempre

più di rosa”. La medaglia conquistata dal duo Rodini-Cesarini

non è un oro qualsiasi: nella specialità del doppio pesi

leggeri, si tratta del primo oro olimpico nella storia tricolore

del canottaggio femminile, arrivato ben 21 anni dopo quello

vinto nel quattro di coppia a Sydney 2000. Un successo storico

ed entusiasmante che ha regalato anche momenti di sincera

commozione, quando Valentina e Federica, rispettivamente

appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e al Gruppo

Sportivo Fiamme Oro, hanno dedicato la loro vittoria al vogatore

Simone Mondelli, il campione del mondo nel quattro di coppia

scomparso lo scorso aprile per una gravissima forma di tumore.

“La calda estate dello sport italiano ci ha permesso di tornare

a sognare ed emozionarci come non facevamo da tempo – spiega

Angelo Morelli, presidente del comitato organizzatore del Premio

Internazionale Fair Play Menarini, – regalandoci nuove speranze

e un nuovo senso di appartenenza. Ognuno di noi ha, nel suo

piccolo, gioito, esultato e tremato insieme ai nostri atleti

azzurri vivendo intensamente un’Olimpiade che ci ha mostrato, in

più di un’occasione, il volto sano dello sport. La mission del

nostro premio è sempre stata un tutt’uno con la vera essenza

dello spirito olimpico ed oggi più che mai, siamo felici di

festeggiare il nostro 25ennale consegnando un meritato

riconoscimento a Valentina Rodini e Federica Cesarini, due nuove

stelle pronte a risplendere nella magica notte di Castiglion

Fiorentino”. (ANSA).



