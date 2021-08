Al momento è “estremamente complesso fare delle previsioni sull’andamento dell’epidemia da Sars-CoV-2. Si possono fare invece per virus il cui comportamento è noto, come ad esempio il West Nile virus, trasmesso dalle zanzare, di cui si può ragionevolmente pensare che avrà un picco estivo, o l’influenza, che di solito ha un andamento simile tutti gli anni (eccetto nella stagione 2020-2021, in cui il distanziamento sociale ha influito sulla curva dei contagi, e nella stagione pandemica 2009-2010)”.

Così l’Istituto superiore di Sanità che dedica un primo a una Faq su “Previsioni, scenari, proiezioni: come si anticipa l’andamento dell’epidemia”.

“Una ‘previsione’ – si legge – richiede, oltre a conoscere i parametri della storia naturale del patogeno, di conoscere in anticipo e in termini quantitativi tutti gli eventi che possono influire sulla futura dinamica epidemica. Oltre a tanti altri, possono essere di particolare rilevanza gli interventi di distanziamento sociale che verranno adottati (quali e quando), la copertura vaccinale che progressivamente si raggiungerà, il comportamento individuale dei cittadini”.

Diversa ‘l’analisi di scenario’ utile per costruire stime di rischio e la ‘proiezione’, una particolare analisi di scenario (scenario status quo) e utile indicatore di rischio; strumento solitamente utile nel breve periodo, utilizzato nell’estate del 2020 per valutare il possibile andamento dell’epidemia in autunno. (ANSA).



Fonte Ansa.it