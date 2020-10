(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Affrontare e risolvere le distorsioni della governance della spesa farmaceutica per rendere l’Italia ancor più competitiva nel settore. Questo l’invito che arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha fatto visita, a Latina, al sito produttivo di Janssen, la divisione farmaceutica di Johnson&Johnson.

“L’Italia – ha spiegato il ministro – ha una straordinaria capacità di produzione in materia di farmaci. Siamo orgogliosi di questo asset, che riteniamo strategico per il Paese, e noi vogliamo che sia sempre più competitivo. Nei prossimi 5 anni, come segnala Farmindustria – ha proseguito – arriveranno a livello mondiale 1.000 miliardi di investimenti in questo settore. Dobbiamo attrezzare il nostro paese ad essere competitivo e attrattivo rispetto a questi investimenti, e questo significa anche fare cose concrete, provare a mettere mano a delle distorsioni che ci sono”.

Ciò significa anche, secondo Speranza, “avere coraggio e forza, con i giusti passaggi parlamentari, di affrontare dei nodi e trovare soluzioni idonee” per affrontare vecchi problemi, ovvero i meccanismi che regolano la spesa farmaceutica”. Ad esempio, ha precisato, “i tempi sono maturi, sul piano politico e istituzionale, per superare i tetti sproporzionati della spesa farmaceutica e per risolvere la vicenda del payback, che si trascina da troppi anni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

