Regalare una colomba a Pasqua può aiutare a trovare una cura che aiuti i pazienti affetti da malattie ematologiche a evitare le gravi conseguenze che il Covid-19 provoca nei loro organismi, molto più che in altri soggetti. Fino al prossimo 11 marzo nelle 19mila farmacie italiane è possibile ordinarla al prezzo di 16 euro inquadrando con lo smartphone il QR code esposto nella locandina “Donare la colomba rende felici come

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements

Mi piace: Mi piace Caricamento...

una Pasqua”, la campagna di raccolta fondi organizzata da Federfarma nazionale e dall’associazione “Piera Cutino” che a Palermo, presso l’ospedale “Cervello” sostiene la ricerca, l’assistenza e la cura dei pazienti affetti da malattie ematologiche, con testimonial Stefania Petyx, inviata col Bassotto di “Striscia la Notizia”.“E’ arrivata la cavalleria – ha esordito oggi Stefania Petyx nella videoconferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – ogni Natale e Pasqua abbiamo sostenuto la ricerca della ‘Piera Cutino’ con la raccolta fondi nelle piazze, ma le restrizioni per il Covid adesso ce lo hanno impedito.L’iniziativa di Federfarma è geniale perché ci ha offerto una immensa alternativa”. “Ogni farmacia aderente – ha aggiunto Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma – potrà acquistare 12 colombe come contributo diretto alla campagna. E svolgerà azione di sensibilizzazione verso i propri pazienti. Questo è l’ampliamento nazionale di una collaborazione che già da anni vede Federfarma Palermo sostenere le attività della ‘Piera Cutino’ e lo sviluppo della Biobanca all’ospedale ‘Cervello’”.Toccante la fortunata testimonianza di Federica Giadone, paziente dell’ospedale “Cervello”: “Sono talassemica dalla nascita, a marzo 2020 ho contratto il Covid in ospedale, sono stata positiva 88 giorni, sono rimasta ricoverata fino a giugno, da sola, con gravi sofferenze, anche una trombosi alle gambe e ai polmoni. Ho temuto di non rivedere più la mia famiglia”. Federica, infatti, ha ringraziato i medici per quello che considera un miracolo. “Purtroppo – ha spiegato il prof. Aurelio Maggio, direttore di Ematologia al ‘Cervello’ – nei pazienti con talassemia e anemia falciforme il Covid ha un andamento più severo che in altri soggetti, spesso porta a insufficienza respiratoria grave e non esiste a oggi una cura antivirale davvero efficace. Quando scoppia l’infezione si scatena una ‘tempesta’ con unasuperproduzione di quelle proteine deputate a bloccare il virus. Per questo – ha proseguito Maggio – abbiamo deciso di avviare una ricerca, già autorizzata dal nostro comitato etico e i cui risultati saranno condivisi a livello europeo, che possa aiutare a individuare una cura efficace. Il lavoro, con l’attivazione di una borsa di studio, prevede prelievi di sangue dai pazienti più gravi, il loro biobancaggio e l’analisi dell’interferone e delle interleuchine 6 e 11 per verificare quanto i fattori genetici possano incidere sulla produzione di queste proteine in caso di infezione grave”.“Ringraziamo la generosità dei farmacisti e di tutti coloro che vorranno contribuire attraverso le farmacie – ha concluso Giuseppe Cutino, socio fondatore della ‘Piero Cutino’ – . Federfarma ci sta permettendo di continuarea finanziare la ricerca e le cure dei nostri malati, e già ci prepariamo alla prossima campagna di Natale”.