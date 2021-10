“Epidemia virus respiratorio in neonati: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate attenzione mi raccomando”. E’ questo il post di Fedez su Instagram che riferisce sullo stato delle piccola Vittoria di appena 6 mesi da alcuni giorni in ospedale. “Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera” scrive sui social. Chiara Ferragni aveva gia’ rassicurato i follower, ringraziando per i messaggi positivi dei fan.

Preoccupato per la figlia Vittoria, Fedez mette cosi’ in guardia i genitori da questa malattia che colpisce i più piccoli e si può rivelare particolarmente rischiosa, come di recente segnalato anche dai pediatri, perché causa bronchioliti e polmoniti.

Burioni, virus sinciziale pericolo per bimbi, nessun vaccino

“Tutti gli anni in autunno arriva il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) che riempie i reparti di pediatria e costituisce un pericolo non indifferente per i bambini più deboli. Purtroppo contro virus (scoperto negli anni 50) non abbiamo ancora un vaccini efficace”. E’ quanto scrive il virologo e immunologo Roberto Burioni su Twitter, commentando la notizia dell’appello di Fedez sui social a fare attenzione, dopo il ricovero della figlia Vittoria.

Fonte Ansa.it