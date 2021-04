(ANSA) – TRIESTE, 08 APR – Parte dal consiglio comunale di

Trieste un’iniziativa di Forza Italia per istituire in ogni

comune della regione un garante per la Terza età. Nel capoluogo

il gruppo consiliare azzurro ha raccolto la sollecitazione del

responsabile Seniores Angelo Castellani presentando una mozione

che nei prossimi giorni verrà depositata in ogni assemblea

comunale.

“Quella che Forza Italia chiede di istituire non è un ruolo di

facciata, ma una figura incaricata di coadiuvare i servizi a

favore di questa fascia di età, che merita maggiore attenzione

anche in ragione della sua crescita in termini numerici”, spiega

la coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino assieme alle

responsabili del dipartimento Seniores di Forza Italia Trieste

Daniela Alzetta e Adriana Carbonera.

“L’emergenza sanitaria legata al Covid ha purtroppo evidenziato

l’esigenza di mettere al centro delle politiche la terza età.

Nella nostra Regione la popolazione anziana sta crescendo

costantemente tanto che nel 2020 gli over 80 sfioravano il 9%

della popolazione, con oltre 100mila i cittadini. La Regione e

numerosi comuni, a partire dal capoluogo giuliano, hanno

attivato servizi a favore della popolazione anziana che nei

prossimi anni dovranno necessariamente essere implementati.

Proprio per questo istituire un garante che coadiuvi nel

coordinamento delle iniziative rappresenta un passo in avanti

verso una crescente tutela della popolazione anziana”,

concludono Savino, Alzetta e Carbonera. (ANSA).



