(ANSA) – ROMA, 08 SET – La vita delle persone con fibrosi

cistica in questi mesi corre su due binari paralleli. Da un

lato, c’è chi ha accesso a una terapia con i nuovi farmaci

correttori e potenziatori della proteina mutata che stanno

dimostrando di modificare in maniera significativa il decorso

della malattia. Dall’altro lato, c’è invece chi questa

opportunità ancora non ce l’ha: il 30% delle persone con questa

patologia confida nei progressi della ricerca e nella sua corsa

contro il tempo.

Per i primi c’è il Kaftrio, recentemente approvato da AIfa a

totale carico dell’Ssn. Un risultato importante per i circa 1400

pazienti italiani che avranno la possibilità di usufruirne e

reso possibile anche grazie allo sforzo congiunto delle tre

realtà che in Italia si occupano con funzioni e obiettivi

distinti della malattia, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (Ffc

ricerca), Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana

Fibrosi Cistica. Per i secondi pazienti, Ffc Ricerca sta

perseguendo la mission strategica “Una Cura per tutti” con

investimenti in ricerca.In occasione della giornata mondiale

della fibrosi cistica, l’8 settembre, Ffc Ricerca presenta 21

progetti di rete che sosterrà nel 2021 con un investimento

complessivo di 1.830.000 euro.

Cinque le principali aree di studio: terapie del difetto di

base, terapie personalizzate, infezione e infiammazione

polmonare, area clinica. Oltre ai progetti di rete, rientrano

nel piano strategico di Ffc Ricerca anche i finanziamenti

aservizi e strumenti innovativi per la ricerca per un valore nel

2021 di 233 mila euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it