(ANSA) – ROMA, 18 AGO – La regola è già conosciuta ed è stata

rilanciata durante l’emergenza Covid: il lavaggio delle mani

deve durare 20 secondi alla volta. Ora anche la fisica conferma,

con un nuovo studio britannico pubblicato sulla rivista Physics

of Fluids: se si vuole davvero pulire le mani da batteri e

virus, si dovrebbe lavarle per questa durata di tempo,

vigorosamente.

Per valutare la raccomandazione diventata molto conosciuta, i

ricercatori hanno utilizzato un modello matematico volto ad esaminare i meccanismi chiave del lavaggio delle mani e

determinare quanto tempo occorre per rimuovere virus, batteri e

altre particelle dalle mani. Il modello ha utilizzato superfici

ondulate per rappresentare le mani e funzionava in due

dimensioni, con una superficie che si muoveva oltre un’altra e

una sottile pellicola di liquido tra le due. I ricercatori hanno

potuto così rilevare che le particelle rimangono intrappolate

nelle superfici ruvide della mano, quindi l’energia del flusso

d’acqua deve essere abbastanza forte da farle uscire.

La forza dell’acqua che scorre dipende dalla velocità delle

mani in movimento. Gli studiosi paragonano il meccanismo

all’atto di strofinare le macchie dai vestiti. “Se muovi le mani

troppo dolcemente, troppo lentamente, l’una rispetto all’altra –

evidenzia Paul Hammond, autore dello studio, che gestisce una

società di consulenza scientifica – le forze create dal fluido

che scorre non sono abbastanza grandi da superare quella che

tiene ferma la particella”. (ANSA).



Fonte Ansa.it