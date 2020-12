(ANSA) – PARIGI, 17 DIC – Ha preso in ostaggio la moglie,

l’ha uccisa e si è poi tolto la vita dopo aver ferito almeno due

persone: è accaduto questa sera a Domont, nella banlieue di

Parigi. Dominique G., questo il nome dell’uomo armato che si è

barricato nel suo domicilio, 58 anni, pregiudicato per violenze

coniugali, ha preso in ostaggio la moglie Cecile P., di circa 40

anni

e si è barricato nei locali della sua impresa diarredamento. I due feriti sarebbero due dipendenti dell’impresada lui gestita che avevano cercato di fermarlo.Già condannato tre volte per violenze sulla moglie, dallaquale ha avuto 3 figlie ancora piccole, era in attesa didivorzio da 2 anni. La polizia, accorsa sul luogo, ha cercato diintervenire ma quando gli agenti sono riusciti ad entrare neilocali l’uomo e la moglie erano già morti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

