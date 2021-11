(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Frutta, verdura, legumi, tè e caffè

sono i pilastri di una dieta anti-demenza: infatti un lavoro

pubblicato sulla rivista Neurology mostra che un’alimentazione

ricca di questi alimenti – considerati tutti cibi con potere

antinfiammatorio – riduce il rischio di ammalarsi di demenza.

Lo studio ha coinvolto 1059 individui di età media 73 anni,

seguiti per un periodo di almeno tre anni e mezzo. Condotto da

Nikolaos Scarmeas, della National and Kapodistrian University di

Atene, il lavoro mostra che coloro che in età anziana consumano

poca frutta e verdura, legumi e prediligono cibi con effetti

infiammatori come carboidrati raffinati (pane bianco e dolci),

carne rossa (hamburger, bistecche) e lavorata (hot dog,

salsiccia), bibite e fritti – hanno un rischio triplo di

ammalarsi di demenza rispetto ai coetanei che invece mangiano in

modo sano.

Mentre un altro studio apparso sempre sulla stessa rivista

svela il potere protettivo del pesce in particolare contro la

demenza vascolare.

Nella ricerca greca gli esperti hanno diviso il campione in

tre sottogruppi a seconda di quanto fosse antinfiammatoria la

loro alimentazione, misurata con un punteggio da un minimo di

-8,87 a un massimo di 7,98. Nel corso del periodo di

monitoraggio il 6% del campione si è ammalato di demenza. Ebbene

è emerso che rispetto a coloro che consumavano in media 20

porzioni settimanali di frutta, 19 di verdure, 4 di legumi e 11

di caffè e tè (dieta altamente antinfiammatoria), quanti invece

seguivano un regime alimentare infiammatorio (in media non più

di 9 porzioni di frutta, 10 di verdure, due di legumi, nove di

tè e caffè) presentavano un rischio triplo di ammalarsi di

demenza.

Mentre l’altro studio, condotto da Cecilia Semieri

dell’Università di Bordeaux in Francia mostra che consumare due

o più porzioni di pesce a settimana difende dalla demenza

vascolare nelle persone sotto i 75 anni.

“I nostri risultati sono entusiasmanti perché mostrano che

un’abitudine semplice come mangiare pesce (anche salmone, tonno

e sardine) due o più volte a settimana si associa a meno lesioni

cerebrali e a ridotta presenza di altri indicatori di danno

vascolare nel cervello, molto tempo prima che i sintomi della

demenza si manifestino”, conclude Samieri; quindi il consumo

abituale di pesce ha un potere protettivo contro la demenza.

(ANSA).



