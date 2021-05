Sensibilizzare tutti ad una pratica centrale nelle strategie per la sicurezza dei pazienti e quest’anno anche per la sicurezza degli operatori sanitari e di tutta la popolazione. E’ l’obiettivo dell’iniziativa lanciata dalla Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (Simpios) che per il 5 maggio – in occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) – ha lanciato un webinar dal titolo “L’igiene delle mani per combattere Covid-19 e antibiotico-resistenza: se non ora quando?”.

Durante il webinar si parlerà anche di come il Covid ha cambiato le nostre conoscenze sull’igiene delle mani e cosa fare per mantenere e migliorare le conoscenze acquisite. Lo scopo è anche la formazione ed educazione con il coinvolgimento degli operatori sanitari, dei pazienti, dei caregiver, delle associazioni dei malati, degli insegnati, delle scuole. Tra gli interventi, quello del presidente di Simpios, Angelo Pan, anche direttore del reparto di malattie infettive all’ospedale di Cremona, e di Giancarlo Ripabelli, Professore ordinario di Igiene all’università del Molise e del comitato direttivo Simpios.

Advertisements

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram