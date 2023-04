La Giornata Mondiale della Salute – ricorrenza promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che viene celebrata ogni anno il 7 aprile dal 1948 – è volta ad aumentare la consapevolezza sull’importanza del tema della salute e a promuovere il raggiungimento del miglior livello possibile di benessere, fisico e mentale, per tutta la popolazione mondiale senza distinzioni.

Il focus principale della giornata è proprio quello di sensibilizzare circa l’importanza di garantire una sanità accessibile a tutti, in ogni Paese e in egual misura, al fine di costruire un pianeta più equo e sano riducendo le disuguaglianze sanitarie e assicurando un accesso ai servizi sanitari di qualità a tutte le persone, dove e quando ne sentono il bisogno.

In base agli ultimi dati Istat, in Italia nel 2021 ben l’11% della popolazione che necessitava di visite specialistiche o esami diagnostici ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio, mentre il 3,3% a causa delle lunghe liste di attesa.

Alcuni utili strumenti per garantire un accesso equo alla sanità di base sono i portali online, che permettono di facilitare la comunicazione medico – paziente, generando un importante calo degli spostamenti – in vista della notevole quota di popolazione italiana che anno dopo anno decide di non spostarsi dalla propria città, anche quando necessario, per una visita medica o un ricovero. Tra questi DaVinci Salute – HealthTech start-up italiana che si occupa di salute digitale – che avvicina le persone alla sanità, incentivando la prevenzione e la cura di sé, sia fisica che mentale. L’offerta di DaVinci ha una duplice anima: DaVinci Salute per i medici e per i pazienti. DaVinci Salute per i medici di famiglia è una piattaforma in cloud integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico pensata per permettere a medici di famiglia di digitalizzare il loro ambulatorio migliorando e semplificando il contatto diretto e l’interazione con il paziente, in qualsiasi momento e ovunque si trovino. L’app, invece, permette al paziente di prenotare visite presso l’ambulatorio, inviare richieste e comunicare con il medico tramite chat. L’app è disponibile gratuitamente per IOS e Android.

“Siamo di fronte a numeri in continua crescita che non possiamo assolutamente sottovalutare e che rappresentano un importante campanello di allarme. Le difficoltà di accesso – insieme ai motivi economici e alle eccessive liste di attesa – sono tra i principali motivi che portano inevitabilmente i pazienti a ritardare le cure con gravi ripercussioni quindi sul fronte della salute”, commenta Andrea Orani, Co-Founder e Co-CEO di DaVinci Salute. “Al fine di rendere la sanità davvero accessibile a tutti è necessario continuare a investire nell’assistenza sanitaria di base online e continuare a collaborare con medici di famiglia, istituzioni di cura primaria ed enti governativi. Dare priorità alla salute attraverso la digitalizzazione della medicina territoriale che avvicina le persone all’assistenza sanitaria fisica e mentale e alle cure primarie, incentivando la prevenzione e la cura di sé, è da sempre la mission che guida la strategia di sviluppo di DaVinci Salute”.

DaVinci Salute facilita un più ampio accesso alle cure e al follow up del medico, rappresentando un passo importante verso una sanità più equa e digitalizzata, che grazie all’utilizzo della tecnologia diventa sempre più sostenibile e permette al cittadino di richiedere visite e cure tempestive, senza rinunce.