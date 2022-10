L’80% degli italiani vorrebbe lo psicologo a scuola, percentuale che sale fino al 90% se si prendono in considerazione solo gli studenti (dati Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi). Dati corroborati da una recente indagine* da cui emerge nelle scuole l’assenza di attività o momenti di approfondimento sul tema del benessere psicologico degli studenti (83% dei casi). E anche dove è presente uno psicologo nell’istituto, solo il 3,1% degli intervistati afferma che il servizio risulta attivo tutti i giorni.

Nasce da qui, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’iniziativa di Serenis (www.serenis.it), la piattaforma che affianca le persone nella scelta di un giusto e soddisfacente percorso psicologico individuando lo psicoterapeuta più adeguato a loro, per accompagnare l’utente in un percorso di benessere mentale, in collaborazione con ScuolaZoo, media brand e community di studenti più grande d’Italia: obiettivo, mettere a disposizione degli studenti 100 sedute di psicoterapia, con l’obiettivo di rendere il benessere mentale più accessibile anche per ragazze e ragazzi delle scuole di tutta Italia che sentissero il bisogno di un supporto per affrontare lo stress quotidiano della vita scolastica.

“Un’indagine Doxa ha indicato che il 39% dei giovani della fascia d’età 14-24 sono più inclini di altri in questo periodo storico ad accusare disturbi mentali – commenta Silvia Wang, co-founder di Serenis.it – Dati e ricerche di questi ultimi periodi parlano chiaro**, nel 70% di ragazze e ragazzi è aumentato il senso di solitudine, mentre l’ansia è al 60%, i disturbi alimentari colpiscono uno studente su quattro e più del 15% è stato vittima di autolesionismo. Proprio per questo abbiamo deciso di provare a dare anche solo un piccolo contributo per dare supporto psicologico agli studenti, mettendo a disposizione per 50 di loro 2 sedute di psicoterapia, più un colloquio conoscitivo, che è quello che permette di determinare e ci sono le basi per costruire un’alleanza terapeutica, da svolgere online attraverso Serenis con uno dei terapeuti del nostro network.”

“Dopo due anni passati tra DAD e isolamento forzato, siamo stati testimoni di un cambiamento – ricorda Gabriele Sada, CEO di ScuolaZoo – Gli studenti non ci scrivono più per avere una mano sul compito in classe, ma per chiederci un supporto a giornate passate in lacrime, una mano per aprire la porta della propria camera che ora sono loro a non voler forzare, a come uscire da momenti di panico inaspettati o incontrollati. Abbiamo assistito, a volte impotenti, a un aumento di fenomeni estremi, che spesso sfociano in nuovi hikikomori o in atti autolesionisti. Abbiamo quindi deciso prima di ascoltare queste voci e dare loro grande spazio sui nostri asset, che contano oltre 5 milioni di ragazzi, di supportare con tutte le nostre forza l’istituzione della figura dello psicologo scolastico e adesso di fare un piccolo passo in più per testimoniare che parlare dei propri problemi e cercare un supporto non è un tabù. Dobbiamo tanto alle Generazione Z, questo passo è tra i più importanti” .