In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, in programma il 22 aprile, l’Ospedale Israelitico aderisce all’ottava edizione dell’(H)Open Week promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con lo scopo di sensibilizzare e informare sulla prevenzione e la cura al femminile.

Il nosocomio ebraico, già premiato con due Bollini Rosa per la cura e l’attenzione per la medicina di genere, dedicherà la giornata di lunedì 17 aprile 2023 alla salute delle ossa, con colloqui e visite ambulatoriali gratuite, questionari e diffusione di materiale informativo sulla cura e la prevenzione delle patologie metaboliche e dell’osteoporosi.

Tali patologie possono essere facilmente diagnosticate oggi attraverso esami strumentali e soprattutto possono essere prevenute. Per questo, grazie al supporto del team di geriatri, diretti dal Dott. Stefano Ronzoni, Responsabile dell’UOC di Geriatria dell’Ospedale Israelitico, e alle innovative tecnologie in dotazione presso il nosocomio ebraico, sarà possibile valutare il rischio di frattura mediante l’algoritmo DEFRA CALC e analizzare la forza muscolare del paziente attraverso l’Handgrip test. Inoltre, verrà somministrato il questionario SARC-F, utile per la valutazione della sarcopenia.

“Il nostro Ospedale è da sempre in prima linea nella sensibilizzazione e nella prevenzione della salute delle donne e tra i primi nosocomi in Italia a istituire un poliambulatorio multidisciplinare dedicato esclusivamente al genere femminile -– dichiara la Dott.ssa Gabriella Ergasti, Direttore Sanitario dell’Ospedale Israelitico – Siamo orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento per molte donne e onorati di essere parte integrante della Giornata Nazionale della Salute della Donna al fianco della Fondazione Onda”.