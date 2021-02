(ANSA) – ROMA, 01 FEB – La scienza promuove la presenza degli

alberi presenti lungo le strade. Più sono immediatamente intorno

a casa (a meno di 100 metri) più è ridotto il rischio di

prescrizione di farmaci antidepressivi. L’effetto si fa sentire

di più in tutti quei gruppi sociali che si trovano più in

difficoltà. A dirlo è una ricerca tedesca coordinato dal Centro

Helmholtz per la

Advertisements

ricerca ambientale e pubblicato su ScientificReports.I ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 10.000abitanti di Lipsia, in Germania, e sono stati in grado diidentificare l’associazione tra le prescrizioni diantidepressivi e il numero di alberi piantati lungo le strade ele relative diverse distanze dalle abitazioni.Gli studiosi hanno notato come i gruppi sociali più indifficoltà sono a maggior rischio di prescrizione diantidepressivi e gli alberi nelle città possono quindi servirecome soluzione naturale per raggiungere un livello di una buonasalute mentale.“La nostra scoperta suggerisce che gli alberi lungo lastrada, una forma di spazio verde urbano su piccola scala,accessibile al pubblico, possono aiutare a colmare il divarionelle disuguaglianze di salute tra gruppi sociali economicamentediversi”, spiega l’autore principale della ricerca, MelissaMarselle.“Il nostro studio mostra che la natura quotidiana vicino acasa, la biodiversità che si vede dalla finestra o quando sicammina o si guida per andare al lavoro, a scuola o per fare laspesa, è importante per la salute mentale”, dice Diana Bowler,una delle ricercatrici che ha partecipato all’analisi dei dati.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram