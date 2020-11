(ANSA) – ROMA, 18 NOV – E’ con un progetto dedicato alla

telemedicina che durante la pandemia di Covid-19 si aiutano i

pazienti di malattie complesse, come quelle dei bambini che

soffrono di patologie neuromuscolari. L’iniziativa rientra

nell’ambito di “Contactless, nessun luogo è lontano”, che ha

avviato la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli

di Roma.

È questo quanto emerge dal secondo appuntamento ANSA INCONTRA

sul tema

delle donne e delle patologie neuromuscolari, diffusosu ANSA.IT. L’iniziativa rientra nel progetto Donnenmd, unpercorso di formazione e informazione promosso dal Centroclinico Nemo di Roma in collaborazione con la Fondazionepoliclinico universitario Agostino Gemelli Irccs.“Le famiglie che hanno in casa pazienti con malattieneuromuscolari hanno molta più paura del Covid perché leproblematiche respiratorie sono molto importanti – spiega MarikaPane, direttore clinico dell’area pediatrica del Centro Nemo –Ciò che consigliamo loro è di seguire bene le norme diprevenzione del contagio”. “Nella fase emergenziale abbiamocercato di mantenere le terapie salvavita, quelle sperimentali equelle necessarie – aggiunge – Ma per i pazienti cronici che nonavevano urgenza di venire in ospedale, abbiamo avviato ilprogetto ‘Contactless, nessun luogo è lontano’, con il qualecreiamo un servizio di telemedicina a diversi step”.“Contattiamo la famiglia tramite un’app messa a punto dallaFondazione Gemelli, garantendo la nostra presenza a distanza, aseconda della necessità e delle esigenze dei pazienti. Inoltre,abbiamo creato più di 80 video divulgativi per le famiglie perinsegnare loro anche come fare la fisioterapia – prosegue Pane –Non volevamo assolutamente che i nostri pazienti si sentisserosoli, ecco perché abbiamo pensato come questo progetto potessefarli realmente sentire vicini al nostro continuo aiuto”.“Abbiamo attivato un percorso di ‘parent training’ da remoto– prosegue Daniela Chieffo, psicologa e psicoterapeuta delServizio di psicologia ospedaliera, del Policlinicouniversitario Agostino Gemelli Irccs, oltre che docente dipsicologia generale all’Università Cattolica- Ogni volta che siincontrano le famiglie affrontiamo temi specifici. Con lacondivisione troviamo una buona sintonizzazione con loro. Lacapacità di esprimere le proprie emozioni sta aiutando ainterpretare il vissuto del Covid”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

