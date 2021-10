“Siamo pronti ad uno sforzo eccezionale per aumentare l’offerta di tamponi eseguiti dalle farmacie italiane ed effettuare decine di migliaia di tamponi in più”. Così all’ANSA il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo che ribadisce piena collaborazione della rete delle farmacie italiane con le iniziative decise d’intesa con il ministero della Salute, la struttura del commissario e le regioni italiane.

Il presidente di Federfarma sottolinea poi che “come dal primo giorno della pandemia le farmacie italiane non faranno mancare il loro costante e crescente impegno per garantire i servizi (vaccinazioni e tamponi) indispensabili per battere definitamente il Covid-19 e le sue varianti”.



Fonte Ansa.it