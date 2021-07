(ANSA) – SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 19 LUG – “Vedo la

formazione di tifoserie, e in mezzo a una pandemia credo che non

possiamo muoverci sull’ideologia – ha insistito Fedriga –

Fortunatamente oggi i numeri nel nostro Paese, malgrado

l’aumento dei contagi, sono ancora contenuti in termini di

valore assoluto e fortunatamente gli ospedali sono vuoti o

comunque hanno pochissimi pazienti. Con questa consapevolezza

dobbiamo quindi fronteggiare l’oggi, sapendo che in questa

situazione non possiamo penalizzare realtà economiche che ne

sarebbero devastate, ma dall’altro lato dobbiamo anche

utilizzare il green pass per aprire ciò che oggi è chiuso –

penso alle discoteche, ai grandi eventi, agli stadi che ancora

sono molto limitati. Utilizziamo la cosa per aprire di più”, ha

spiegato il Presidente della Conferenza delle Regioni.

Fedriga si è augurato “che la campagna vaccinale, che a

livello nazionale sta avendo ottimo successo grazie anche

all’importante contributo delle Regioni, impedisca la malattia

grave come abbiamo visto che avviene nei Paesi con grandi numeri

di vaccinati. Il problema del Covid è la saturazione degli

ospedali: per questo abbiamo chiesto anche di cambiare i

parametri, dando più peso alle ospedalizzazioni che ai contagi,

perché sono quelle che creano il dramma”, ha concluso. (ANSA).



Fonte Ansa.it