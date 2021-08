(ANSA) – ROMA, 08 AGO – “Il Green Pass va ristretto a chi ha

due dosi e il tampone molecolare, perché solo una dose o

l’antigenico rendono meno sicuri gli spazi chiusi”. Ne è

convinto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia

all’Università di Padova, che in un’intervista a ‘La Stampa’

commenta la decisione del Green pass per docenti e universitari: “È un ulteriore passo avanti per la campagna vaccinale.

L’impatto del Green Pass sulla trasmissione non è

quantificabile, ma trovo positivo l’effetto sull’immunizzazione

della popolazione”.

Quanto al certificato verde da settembre anche per i mezzi di

trasporto a lunga percorrenza, dice: “È veramente inutile

perché sinceramente la mascherina Ffp2 è più sicura del Green

Pass e sarebbe molto più serio richiedere quella”.

E alla domanda se sia favorevole all’allargamento del Green

Pass a tutti lavoratori dice: “Non so se sia fattibile dal punto

di vista giuridico, ma dal punto di vista teorico sono

favorevole”. (ANSA).



Fonte Ansa.it