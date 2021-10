(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “Sono previsioni” quelle che

circolano in mabienti no vax secondo cui al 31 dicembre verrà

eliminato il Green Pass “che lascerei a discussioni di carattere

non scientifico, io penso che i vaccini ci hanno dato uno

strumento vero per gestire in maniera diversa questa fase,

abbiamo grazie ai vaccini potuto dimenticare o archiviare le

restrizoni più dure, e oggi dobbiamo seguire settimana dopo

settimana l’evoluzione delle curva epidemiologica e l’evoluzione

delle varianti”. Lo dice il ministro della Slutae, Roberto

Speranza. “Poi valuteremo passo dopo passo – aggiunge – il Green

pass in Italia è uno strumento che sta dando ulteriore spinta e

ulteriore protezione, rende più sicuri i luoghi dove si utilizza

e ha effetto incentivante sulle vaccinazioni. Avremo tutto il

tempo di monitorarlo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it