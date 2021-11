(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Ha attraversato e superato un secolo

lasciando segni indelebili. Al servizio dell’uomo. Anticipando i

tempi con il sorriso, l’amore per il lavoro, la mano tesa al

prossimo, la curiosità del nuovo, la modestia e il coraggio.

L’Istituto Neurotraumatologico Italiano (Ini) piange la perdita

del suo fondatore, Delfo Galileo Faroni, scomparso qualche

giorno fa all’età di 101 anni.

Nato a Roma, l’8 agosto 1920, laureato in Medicina,

reumatologo sulle orme dello zio, Tommaso Lucherini, Faroni

affianca, come allievo preferito, Nicola Pende, nei misteri

dell’endocrinologia. Il fondatore di Ini diventerà un grande

medico, consultato per due pontefici malati, Pio XII e Giovanni

XXIII, convocato a Doha dall’Emiro del Qatar per farsi visitare.

Lo ammira, divenendone amica, il Nobel Levi Montalcini. Intanto

avvia il suo disegno più ambizioso: la creazione di strutture

sanitarie a livello nazionale e universitario. Nascono Centri di

eccellenza a Roma, Grottaferrata, Tivoli, Canistro, Veroli,

Guidonia, Fonte Nuova. All’avanguardia perché Faroni intuisce il

ruolo della tecnologia: la Roentgenterapia, il litotritore per

la calcolosi renale e la prima Rmn.

Faroni anche uomo della solidarietà. Durante l’occupazione

tedesca a Roma crea al Policlinico un reparto malattie

infettive. E così le SS non entrano. I pazienti, sono tutti

ebrei, nessuno è malato.

Amico di grandi interpreti di teatro, e grande cultore

dell’Arte, importante la sua collezione. Con il sostegno della

moglie Nadia e dei figli Cristopher, dg del Gruppo Ini e Jessica

alla guida del Gruppo e al vertice dell’Aiop Lazio, la maggiore

associazione della sanità privata regionale. (ANSA).



Fonte Ansa.it