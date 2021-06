(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Era il 5 giugno 1981 quando

un’autorevole rivista medica americana pubblicò una breve

notizia nella quale si dava conto di un inspiegabile aumento di

due rare patologie tra giovani omosessuali statunitensi. Le

ricerche portarono tre anni dopo a far luce su quei casi: si

trattava di una malattia nuova, l’Aids (sindrome da

immunodeficienza acquisita), causata da un virus, l’Hiv, capace

di attaccare il sistema immunitario di una persona sana.

Oggi, 40 anni dopo quella pubblicazione, l’Aids – che dalla

sua insorgenza si stima abbia fatto nel mondo circa 40 milioni

di vittime – ha dismesso il carattere della pandemia ed è

diventata una patologia endemica: secondo dati dell’Unaids

(Programma delle Nazioni Unite), nel mondo 38 milioni di persone

vivono oggi con il virus; nel 2019 i decessi causati dall’Hiv

sono stati 690mila. La battaglia, dunque, non è vinta: passi

avanti sono stati fatti con l’uso di una combinazione di farmaci

(compresi gli “antiretrovirali”) in grado di aumentare la

sopravvivenza, ma l’obiettivo resta un vaccino, che finora, a

differenza di quanto avvenuto per il Covid-19, la comunità

scientifica internazionale non è riuscita ancora a realizzare.

(ANSA).



