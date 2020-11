L’uso di purificatori d’aria portatili a casa e in ufficio, così come i nuovi purificatori d’aria indossabili (portatili), possono ridurre i virus e i germi presenti nell’aria nello spazio di vita e di lavoro.

I purificatori d’aria indossabili possono

pulire l’aria di circa un metro quadrato intorno a noi, o nell’area intorno, specie in spazi interni e affollati. Ma è opportuno indossare la mascherina ed evitare assembramenti.

Le particelle di coronavirus rientrano nell’intervallo di dimensioni delle particelle catturate dai filtri HEPA (quelli presenti negli aerei).

I filtri HEPA si trovano in alcuni purificatori d’aria che catturano particelle sino a 0,01. Un filtro HEPA potrebbe ridurre il rischio di trasmissione aerea del Covid-19.

Il dottor Gregory Poland, esperto di malattie infettive della Mayo Clinic, dichiara che i purificatori d’aria generalmente possono aiutare, ma non assicurano una protezione al 100%, che per altro non è garantita da alcun altro sistema di contenimenti.

In genere è opportuno cambiare l’aria degli ambienti chiusi varie volte al giorno. Ma in realtà urbane, talvolta molto inquinate, i filtri HEPA possono catturare numerose altre particelle che alla lunga sono causa di problemi respiratori.

Il dottor Poland, avverte, non è necessario spendere tanti soldi per acquistare un filtro dell’aria antiparticolato di qualità ad alta efficienza, in quanto non possono rimuovere tutti i contaminanti presenti nell’aria.

Il virus non viene espulso da solo. Il virus deve attaccarsi a qualcosa. Un microscopico pezzo di muco, un pezzo di polvere nell’ambiente: ecco come viaggia.

Un filtro HEPA cattura e trattiene le microscopiche particelle, ma è necessaria un’adeguata manutenzione. Il filtro non uccide il virus, ma piuttosto scambia aria pulita più rapidamente per sbarazzarsi del virus.

Con un filtro HEPA, le microparticelle sono catturare elettrostaticamente al filtro stesso impedento che possa tornare in circolo nell’aria.

Un elevato livello di protezione è ottenibile in ambienti chiusi, con filtro HEPA e mascherina correttamente indossata, sempre in un’ottica di corretta prevenzione.