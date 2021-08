“La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto”. Così il generale Figliuolo, ricordando che “tale fornitura aggiuntiva è stata chiesta e ottenuta nel corso di colloqui tra il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, centrati sulla disponibilità dei vaccini e alla ridistribuzione tra Paesi Ue”. L’Italia si colloca sopra la media europea per numero di somministrazioni in proporzione alla popolazione.

‘Il 60% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale’

