Secondo l’avvocato Grimaldi la sentenza è “un’offesa ai centinaia di migliaia di morti abbandonati a tachipirina e vigile attesa e all’intelligenza di coloro che si sono spesi per salvare vite umane”. “Si tratta di una sentenza politica, prevedibile dopo l’ordinanza cautelare firmato da Franco Frattini”, nominato solo sei giorni prima di tale pronuncia Presidente del Consiglio di Stato”.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Erich Grimaldi contro la circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021, che prevedeva il protocollo “paracetamolo e vigile attesa”, ha scritto in sentenza che i medici avevano la libertà di discostarsi dalle linee guida contenute nella circolare ministeriale, prescrivendo farmaci diversi, purché fondati su evidenze scientifiche attendibili. È proprio questo un passaggio particolarmente contestato da Grimaldi che ha osservato come sarebbe spettato al Ministero effettuare gli studi necessari.

"E i medici che non vi si attenevano al protocollo curando in scienza e coscienza e sono stati sospesi...?"

Il Consiglio di Stato sulla Tachipirina e la vigile attesa:”Erano solo raccomandazioni e non indicazioni terapeutiche tassative”

