(ANSA) – ROMA, 08 APR – Il pregiudizio secondo cui il

disturbo bipolare sia legato a comportamenti violenti non ha

fondamento. Lo indica lo studio condotto dall’Irccs Ospedale San

Raffaele di Milano e pubblicato sul Journal of Psycopatology.

La ricerca mostra come i rari episodi di aggressività nei

pazienti bipolari siano prevalentemente concentrati nelle fasi

acute della malattia e, nella quasi totalità dei casi, a un

abuso di alcool o di sostanze stupefacenti.

Il lavoro è stato coordinato dalle psichiatre Raffaella

Zanardi e Cristina Colombo, docente dell’Università Vita-Salute

San Raffaele e direttrice del Centro Disturbi dell’Umore

dell’Ospedale San Raffaele Turro.

I ricercatori hanno analizzato 151 persone, focalizzando

l’attenzione sia alle fasi acute di malattia sia ai periodi di

benessere. I comportamenti aggressivi presi in considerazione

sono stati irritabilità, aggressività verbale, aggressività

contro oggetti e aggressività verso le persone.

Il primo dato emerso dallo studio riguarda il fatto che gli

episodi di aggressività sono risultati paragonabili o inferiori

alla quasi totalità di quelli registrati dai precedenti studi

pubblicati sull’argomento. Stratificando il risultato per il

tipo di comportamento aggressivo, è emerso come solo l’1,32% dei

pazienti aveva mostrato atteggiamenti violenti verso persone,

mentre negli altri casi è stata registrata violenza verso

oggetti o episodi di violenza verbale. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram