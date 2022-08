(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Il fumo provoca danni diretti al

cuore e non solo ai vasi sanguigni. È il messaggio che arriva da

uno studio coordinato dall’Herlev and Gentofte Hospital di

Copenhagen (Danimarca) che sarà presentato al Congresso annuale

dell’European Society of Cardiology (Esc), in programma a

Barcellona dal 26 al 29 agosto.

Lo studio ha arruolato 3.874 persone di età compresa tra 20 e

99 anni, il 18,6% erano fumatori, il 40,9% ex fumatori e il

40,5% non aveva mai fumato. I ricercatori hanno quindi

confrontato le misurazioni ecocardiografiche dei fumatori con

quelle dei non fumatori e riscontrato che, rispetto ai non

fumatori, coloro che ancora fumavano avevano cuori ispessiti,

più deboli e con difficoltà a pompare il sangue.

“È risaputo che il fumo provoca l’ostruzione delle arterie,

portando a malattie coronariche e ictus”, spiega Eva Holt,

autrice dello studio. “La nostra ricerca mostra che il fumo

provoca anche un ispessimento e un indebolimento dei cuori.

Questo vuole dire che i fumatori hanno un volume di sangue

minore nella camera cardiaca sinistra e meno energia per

pomparlo nel resto del corpo. Più fumi, peggiore diventa la tua

funzione cardiaca”, ha aggiunto la ricercatrice.

“La buona notizia è che smettendo di fumare il cuore può

recuperare parte di questo danno. Non è mai troppo tardi per

smettere”, conclude Holt. (ANSA).



Fonte Ansa.it