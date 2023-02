Giovedì 23 Febbario, dalle ore 15:00 alle 17:00, l’evento “Il futuro dell’oncologia. Nuovi bisogni socio-assistenziali. La risposta di ospedale e territorio.“, presso l’Ordine Provinciale Medici Chirurghi E Odontoiatri Genova, Piazza della Vittoria, 12, 16121, Genova, organizzato da Motore Sanità.

La cronicizzazione delle malattie neoplastiche, come conseguenza soprattutto della introduzione di terapie Innovative, ha come effetto non solo il prolungamento del percorso di cura del paziente, ma anche la necessità di ripensare l’organizzazione anche in termini di modalità e luoghi di cura.

Tutto questo pone sfide riorganizzative importanti. Un efficace percorso di cura oncologico per essere appropriato e intersecato con la gestione degli aspetti clinici e sociali tipici della cronicità e della fragilità, deve obbligatoriamente essere multidisciplinare e multispecialistico; inoltre il percorso deve includere ed integrare tutti i passaggi necessari, dalla diagnosi alla riabilitazione fino alla cura della terminalità.

Nel corso dell’evento -programmato nella giornata mondiale del malato di cancro anche per significare la volontà di coinvolgimento di pazienti e associazioni- si discuteranno e illustreranno le risposte che il Sistema Sanitario della Regione Liguria intende offrire nel prossimo futuro a questi crescenti bisogni di cura.

Tra gli altri, partecipano:

Marco Benasso, Direttore S.C. Oncologia ASL 2 Liguria

Alessandro Bonsignore, Presidente OMCeO Genova

Angelo Gratarola, Assessore alla Sanità Regione Liguria

Francesca Marchini, Dirigente Medico, A.Li.Sa. Regione Liguria

Giovanni Orengo, Direttore Sanitario Ospedale Policlinico San Martino IRCCS Genova

Michele Orlando, Direttore Sanitario A.Li.Sa. Regione Liguria