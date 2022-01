L’Agenzia per la sanità pubblica svedese ha dichiarato in un comunicato stampa che il beneficio medico per un singolo bambino di età compresa tra 5 e 11 anni che ha ricevuto una vaccinazione generale contro COVID-19 “è attualmente piccolo” e che, mentre la situazione è “costantemente sotto valutazione”, ha deciso di non raccomandare una vaccinazione generale dei bambini al di sotto dei 12 anni per il periodo primaverile del 2022.

“Con le conoscenze che abbiamo oggi, con un basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro vantaggio nel vaccinarli”, ha detto il funzionario dell’Agenzia sanitaria Britta Bjorkholm durante una conferenza stampa, ha riferito Reuters.

Il governo svedese raccomanda la vaccinazione per bambini di età pari o superiore a 12 anni da ottobre 2021 e raccomanda vaccini per bambini ad alto rischio di età compresa tra 5 e 11 anni. Quindi pare che il governo svedese abbia preso una posizione molto empirica in materia di vaccinazione, senza estremismi, cercando di massimizzare l’utilità , secondo una visione tradizionale, minimizzando i danni.

FONTE:https://scenarieconomici.it/la-svezia-si-rifiuta-di-raccomandare-la-vaccinazione-ai-dodicenni-non-serve-a-nulla/