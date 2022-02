Non vi vergognate a pronunciare le parole dignità e libertà??? E non vi rendete conto che sono proprio quei decreti governativi, che voi appoggiate, la prima causa della DISCRIMINAZIONE tra i cittadini e persino tra i medici??? Dove è la coerenza tra le parole e i fatti? Avete rovinato la categoria medica, riducendola a ancella dello statalismo, e avete ancora la spudoratezza di parlare di libertà e dignità!“

“FNOMCeO e doveri del medico: Belle parole. Dimenticate che i decreti governativi sul lasciapassare covid, oltre a essere inutili e dannosi, violano direttamente la LIBERTÀ e la DIGNITÀ della persona umana. Perché non vi siete opposti? E perché non avete ancora cancellato il vergognoso documento sui vaccini del 2016 che minaccia sanzioni disciplinari ai medici che sconsigliano i vaccini?

Il prof. Paolo Bellavite commenta la nota dell’Ordine dei medici sulla “giornata per la vita”

