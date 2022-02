L’immunità innata svolge un ruolo fondamentale. “Abbiamo scoperto che una molecola dell’immunità innata si lega alla proteina Spike del virus e lo blocca in questa condizione e può sradicare l’infezione nelle sue fasi iniziali prima che si verifichino risposte immunitarie adattative”-dichiara- il prof. Alberto Mantovani (che coordina un team di scienziati) .Lo studio è stato pubblicato su “Nature Immunology” da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, e Elvezia Maria Paraboschi, Mattia Pedotti, Andrea Doni, Francesco Scavello, Sarah N. Mapelli, Marina Sironi, Chiara Perucchini, Luca Varani, Milos Matkovic, Andrea Cavalli, Daniela Cesana , Pierangela Gallina, Nicoletta Pedemonte , Valeria Capurro, Nicola Clementi , Nicasio Mancini, Pietro Invernizzi , Rafael Bayarri-Olmos , Peter Garred , Rino Rappuoli , Stefano Duga , Barbara Bottazzi , Mariagrazia Uguccioni, Rosanna Asselta , Elisa Vicenzi , Alberto Mantovani and Cecilia Garlanda

Il presente studio è stato progettato per condurre un’indagine sistematica sull’interazione delle molecole umorali umane di riconoscimento del pattern in fase fluida (PRM) con il coronavirus 2 (SARS-CoV-2) di sindrome respiratorio acuto severo. Dei 12 PRM testati, la lunga pentraxina 3 (PTX3) e la lectina legante il mannosio (MBL) legavano rispettivamente il nucleocapside virale e le proteine ​​spike. MBL ha legato la proteina spike trimerica, compresa quella delle varianti di preoccupazione (VoC), in modo dipendente dal glicano e ha inibito SARS-CoV-2 in tre modelli in vitro. Inoltre, dopo essersi legato alla proteina spike, MBL ha attivato la via della lectina di attivazione del complemento. Sulla base della ritenzione dei siti di glicosilazione e della modellazione, si prevedeva che MBL riconoscesse Omicron VoC. Polimorfismi genetici alIl locus MBL2 era associato alla gravità della malattia. Questi risultati suggeriscono che i PRM umorali selezionati in fase fluida possono svolgere un ruolo importante nella resistenza e nella patogenesi di COVID-19, una scoperta con implicazioni traslazionali.

I PRM umorali rappresentano gli antenati funzionali degli anticorpi (anti-anticorpi), poiché riconoscono i componenti microbici ed eliminano i patogeni con meccanismi comuni che includono agglutinazione, neutralizzazione, attivazione della cascata del complemento e opsonizzazione che facilita la fagocitosi 5. Le indagini sul ruolo dell’immunità innata umorale nel rilevamento virale hanno dimostrato che le collectine si legano alle glicoproteine ​​​​dell’involucro sui virus con involucro, inclusi il virus dell’influenza A, il virus dell’immunodeficienza umana, il virus dell’epatite C e il virus dell’herpes simplex, e al rotavirus senza involucro.Questa interazione può provocare opsonizzazione, agglutinazione, inibizione della fusione virale e attivazione dell’ingresso o del complemento, portando generalmente all’inibizione dell’infezione . Tra le pentraxine, è stato dimostrato che la lunga pentraxina PTX3 interagisce con il virus dell’influenza del sottotipo H3N2 di tipo A interagendo con le glicoproteine ​​​​dell’emoagglutinina e della neuraminidasi dell’involucro virale attraverso un residuo di acido sialico sulla sua parte glicosidica 8 , con il citomegalovirus (CMV) 9e con il virus dell’epatite murina del coronavirus ceppo 1 (rif. 10 ), prevenendo l’infezione virale…continua su