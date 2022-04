“​Gli interventi di chirurgia plastica oggi hanno una varietà importante, da quelli ricostruttivi a quelli puramente estetici. ​In ognuno di questi casi è importante tenere conto della ​componente psicologica, perché la percezione del corpo attiene sempre a una dimensione che investe aspetti affettivi,​ cognitivi,​ relazionali​ e sociali​”​.​ A dirlo è la vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Liliana D’Acquisto, intervenendo al convegno ‘La chirurgia plastica e la salute della donna’, organizzato a Napoli dal professore Francesco D’Andrea.​​

​”​Intervenire sul corpo significa attivare un processo estetico​ – aggiunge D’Acquisto – che ​attiene non l’immagine, ma l’immaginario della persona. Occorre quindi tener​e​ conto della dimensione psicologica​, sia nell’analisi della domanda rispetto alle motivazioni di un intervento chirurgico, sia per le implicazioni degli aspetti affettivi, relazionali e sociali​”.​ ​​

​”​Stiamo assistendo a un aumento costante di richieste da parte di giovani e giovanissimi – sottolinea D’Acquisto – per molti dei quali l’aspetto delle dimensioni diventa un’ossessione sul proprio corpo. E’ quindi decisivo portare avanti e rafforzare un’operazione di formazione e informazione corretta, che parta proprio dalle nuove generazioni. In quest’ottica è fondamentale la presenza dello psicologo all’interno di un’equipe multidisciplinare, che sia in grado di accompagnare donne e uomini, di tutte le età, a compiere scelte corrette e consapevoli”.