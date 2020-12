La pandemia legata al Covid ha fatto emergere l’importanza di valutare l’ossigenazione del sangue per accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie.

Per sensibilizzare sull’utilità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue attraverso l’uso del saturimetro (meno del 10% delle famiglie italiane ne ha uno) la Società Italiana di Pneumologia (Sip) insieme a Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e con il patrocinio della Fofi,

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, lancia la campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO. Fino al 20 dicembre nelle farmacie aderenti sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita dell’ossigeno nel sangue; i dati raccolti in forma anonima serviranno a realizzare uno studio scientifico a cura della Sip”.”Il saturimetro è uno strumento semplice e sicuro- spiega Luca Richeldi, presidente Sip- che si applica sul dito della mano e in pochi secondi fornisce due valori: la saturazione arteriosa e la frequenza cardiaca. Dovrebbe essere in tutte le case, come il termometro, ma meno del 10% delle famiglie ne possiede uno. Valori di saturazione superiori al 95%, sono da ritenersi normali. Nel contesto Covid-19, valori inferiori al 92% devono fare scattare l’allarme. “La decisione spetta al medico- aggiunge – ma la misura dei livelli di ossigeno nel sangue è fondamentale per intervenire quando è davvero necessario, evitando allarmi inutili e pressioni sui Pronto Soccorso, garantendo allo stesso tempo interventi tempestivi in caso di insufficienza respiratoria”. “Le farmacie, durante l’emergenza Covid-19- sottolinea Marco Cossolo, presidente di Federfarma- hanno dimostrato di essere un presidio di prossimità pronto a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, come parte integrante dell’Ssn e oggi sono pronte a svolgere un ruolo ancora più strategico. La campagna MisuriAMO va proprio in questa direzione, in quanto punta a valorizzare l’impegno delle farmacie sul fronte della prevenzione e del monitoraggio dei pazienti cronici”.

