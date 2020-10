(ANSA) – BERGAMO, 02 OTT – In Valle Seriana quasi un abitante

su due ha gli anticorpi contro il coronavirus: l’Agenzia di

tutela della salute di Bergamo ha reso noto gli esiti

dell’indagine sierologica promossa dai Comuni dell’Ambito Valle

Seriana, in accordo con Ats Bergamo stessa e Regione Lombardia,

effettuata nel mese di luglio 2020 e che ha visto l’adesione di

22.559 soggetti; il 95,2% di questi (pari a 21.467 soggetti)

sono residenti/domiciliati nell’Ambito stesso. Si tratta del

26,6% della popolazione maggiorenne.

Il 42,3% dei soggetti testati è risultato positivo, con

andamento crescente di positività dai 45 anni in su. Si

evidenzia una costante maggiore prevalenza di

positività nel genere femminile. Il comune con la percentuale

più elevata di positivi è risultato essere Selvino (56,4%). La

positività rilevata al successivo tampone nasofaringeo, proposto

ai soggetti risultati positivi al test sierologico, è stata

dell’1,7%; l’adesione è stata pari al 98,9%. La quota di

positività complessiva è pari al 42,3%.. (ANSA).



Fonte Ansa.it

