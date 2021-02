(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Una donna incinta del secondo figlio,

alla diciassettesima settimana, è stata operata all’ospedale

Santa Croce di Cuneo per una malformazione arterovenosa profonda

a livello cerebrale. La donna, Lucia Lorenzati di Paesana,

piccolo centro della valle Po, nel Cuneese, si era sentita male

il giorno di Natale. E’ stata dimessa in questi giorni e anche

la gravidanza, dopo il controllo dei ginecologi,

prosegue.“Stavo spacchettando i regali di Natale con mia figlia quando hoiniziato ad avere un po’ di mal di testa – racconta la donna – .Poi è diventato sempre più forte e mi hanno portata in Prontosoccorso. La mia famiglia pensava che non ce la facessi.Ringrazio i medici e tutto l’ospedale: adesso sto molto moltomeglio e anche il bimbo sta bene”. “Con tutte le complicazionidell’epoca Covid, abbiamo eseguito subito un interventochirurgico, per ridurre la pressione endocranica, embolizzata laparte più profonda dell’anomalia vascolare e poi un delicatointervento neurochirurgico di resezione della malformazione. Unastrategia che ha dato degli ottimi risultati”, spiega MicheleD’Agruma, direttore della Neurochirurgia. “Già nella notte –continua Fabrizio Venturi, responsabile del reparto diNeuroradiologia – abbiamo eseguito una Tac e, la mattinasuccessiva, uno studio angiografico con tutti gli accorgimentinecessari per lo stato di gravidanza. Con l’aiuto dei fisici,abbiamo ridotto al minimo l’esposizione delle radiazioni perproteggere il feto”. . (ANSA).

